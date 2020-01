Nach nur drei Tagen musste dagegen der Skilift am Oberhofer Fallbachhang wieder schließen. Der Dauerregen hat der ohnehin sehr dünnen Kunstschnee zu sehr zugesetzt. Alpines Skivergnügen ist am Sonntag in Thüringen nur in der Skiarena Silbersattel in Steinach (Kreis Sonneberg) und in der Ski-Area Heubach (Kreis Hildburghausen) möglich.