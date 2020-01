Das Wetter hat sich beim diesjährigen Biathlon-Weltcup in Oberhof von seiner allermiesesten Seite gezeigt. Vor allem der Dauerregen am Freitag bis in den frühen Samstagmorgen war am vergangenen Wochenende Gift für die Laufstrecke. "Das hatte nicht einer der Wetterberichte so drastisch vorhergesagt", resümiert Organisationschef Silvio Eschrich.