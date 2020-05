Golfplatz und Golfhotel in Oberhof in alter Pracht auf einer historischen Postkarte. Das genaue Aufnahmedatum ist unbekannt.

Golfplatz und Golfhotel in Oberhof in alter Pracht auf einer historischen Postkarte. Das genaue Aufnahmedatum ist unbekannt. Bildrechte: imago images / Arkivi

1907 wurde der Herzogliche Golfclub Oberhof gegründet. Der Neun-Loch-Platz auf der Schuderbachswiese zog schon zur Kaiserzeit Golfliebhaber magnetisch an. Mit dem Golfhotel und dem kleinen Clubhaus entstand ein einmaliges Ensemble, mitten in der Natur. Heute sieht man vom alten Glanz der Kaiserzeit nicht mehr viel. Das Golfhotel steht seit Jahren leer. Die Fenster sind vernagelt. Die Dachrinnen hängen herunter. Trotzdem lebt der Mythos der einstigen Golfanlage bis heute weiter. Seit mittlerweile 14 Jahren versuchen Golfenthusiasten den Platz auf der Schuderbachswiese wiederzubeleben. Bislang ohne Erfolg.

Die Natur hat sich auf dem ehemaligen Golfplatz prächtig entwickelt. Naturschützer weisen seit Jahren auf das größte Arnika-Vorkommen in Thüringen hin. Mehr als zehn Arten der sogenannten Roten Liste sind zudem auf der Wiese zu finden. Im Sommer erblüht das Areal zu einer der schönsten Bergwiesen in Thüringen.

Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen will das Areal weiterentwickeln. Seit diesem Jahr liegen bei der LEG neue Pläne auf dem Tisch. Ein Bebauungsplan soll alle Interessen bündeln. LEG-Geschäftsführer Andreas Krey sagt: "Wir haben jetzt eine entscheidende Phase, um zu sagen, kann man das Projekt umsetzen oder legt man es zu den Akten. Der jetzige Planungsprozess ist genau das Mittel, um zu sehen, geht das oder geht das nicht. Deswegen ist das der letzte Schuss. Danach muss entschieden werden, wie man mit dem Projekt weitermacht." Bürger, Verbände und Behörden waren aufgerufen, sich mit Ideen, Wünschen und Zweifeln an die Stadtverwaltung in Oberhof zu wenden. Die Pläne für das Projekt lagen dort aus und können auch über das Internet aufgerufen werden. Die Teilnahme der Bürger sei rege, sagt Andreas Krey. Genaue Zahlen nannte er nicht. In den nächsten Wochen sollen die Hinweise der Bürger gesichtet werden. Ob die vorgelegten Pläne genehmigt werden, ist unklar. Naturschützer hatten das zuletzt bezweifelt.