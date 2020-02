Die Winterferien-Bilanz im Thüringer Wald fällt in diesem Jahr gemischt aus. Während Skilanglauf fast gar nicht möglich war, profitierten vor allem die wetterunabhängigen Attraktionen.

Vor allem die Skiliftbetreiber hatten mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. Am Oberhofer Fallbachhang fiel das alpine Skivergnügen in den Ferien komplett aus. Nur in Steinach und Heubach konnten Skifahrer auf die Piste. Auch Langlauf war, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Gerade mal zehn Langlauftage gab es bisher in diesem Winter. Üblicherweise sind es rund 100.

Lange Schlangen gab es dafür in den Ferien im Meeresaquarium in Zella-Mehlis. Die Betreiber zählten in dieser Woche rund 15.000 Besucher. Auch das Oberhofer Wellnessbad profitiert vom schlechten Wetter: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Bad einen Gästezuwachs von rund zehn Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt gehen die Winterferien am Sonntag zu Ende. In Sachsen haben die Schulkinder noch eine Woche länger frei.