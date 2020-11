Olympische Winterspiele 2030 Olympia-Initiatoren in Oberhof wollen nicht aufgeben

Es war der 19. November 2019: Erst spät am Vortag landete eine E-Mail mit einer Einladung für eine Pressekonferenz in Schmalkalden in den Postfächern der Journalisten. Worum es dabei gehen sollte, klärte sich noch in der Nacht. Über die Deutsche Presse-Agentur wurde eine Meldung verbreitet, die später sogar Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dazu veranlasste, zweimal auf den Kalender zu schauen. Nein, es war nicht der 1. April. Und nein, der Vorschlag sollte ernst gemeint sein. Die Olympischen Winterspiele sollten im Jahr 2030 in Thüringen stattfinden.

Pressekonferenz mit Aufsehen

Die schnell einberufene Pressekonferenz in den Räumen einer Bank in Schmalkalden wurde zum Sammelplatz verdutzter Journalisten, die nicht so recht wussten, ob sie hier gerade über einen schlechten Witz oder etwas ganz Großes berichten.

An den Mikrofonen nahmen Mike Helios, der Sprecher der VR-Bank Bad Salzungen/Schmalkalden, der Schmalkalder Bürgermeister Thomas Kaminski (parteilos) und Ex-Biathlon Bundestrainer Frank Ullrich Platz. "Es ist keine Schapsidee", sagte Mitinitiator Mike Helios auf die Nachfrage eines Journalisten. Die Idee der Initiatoren: Es sollten andere Spiele werden. Nach den Vorstellungen sollten für die Olympischen Spiele hauptsächlich bereits vorhandene Sportstätten genutzt werden. So sollten unter anderem die Biathlon-Wettbewerbe in Oberhof stattfinden. Dazu wären weitere Austragungsorte in Mitteldeutschland und darüber hinaus gekommen. Sogar Info-Material, Flyer und eine Website gab es. All das sollte später noch für reichlich Diskussionsstoff sorgen. Fest stand aber: Die Thüringer Olympia-Idee war in der Welt. Wenn es nach den Initiatoren der Thüringer Olympia-Bewerbung geht, könnten unter anderem die Biathlon-Wettbewerbe in Oberhof stattfinden. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Gewaltiges Medienecho

Das Handy von Mitinitiator Mike Helios stand nicht mehr still. Die Reaktionen konnten unterschiedlicher kaum sein. Vor allem die Sportverbände und ihre Funktionäre hat die Thüringer Olympia-Idee kalt erwischt. Denn auch sie erfuhren größtenteils aus der Presse davon. "Dieser Vorstoß ist weder mit den Wintersportverbänden noch mit dem DOSB abgestimmt. Ich höre davon zum ersten Mal. Es kann nicht sein, dass sich jeder, wie er will, für Olympia bewirbt", sagte zum Beispiel Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbands Deutschland (BSD) in einem dpa-Interview. Ex-Biathlon Bundestrainer Frank Ullrich reagierte fast schon euphorisch und voller Tatendrang. Er habe schon als Kind von so etwas geträumt, sagte Ullrich in die Mikrofone auf der Pressekonferenz.

Rechtsstreit mit dem DOSB