Oberhof: Panorama-Hotel wird verkauft

Das Panorama-Hotel in Oberhof wird verkauft. Wie Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz (Freie Wähler) MDR THÜRINGEN auf Nachfrage sagte, steht ein Eigentümerwechsel an. Die Mitarbeiter seien bereits informiert worden. Wann genau der Verkauf vonstattengehen soll, ließ Schulz offen. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen will die Ahorn Hotels & Resorts Gruppe das Haus übernehmen. Die Hotelkette ist in Thüringen bereits tätig. Sie betreibt das Berghotel in Friedrichroda. Seitens der Ahorn Hotels & Resorts wurden Gespräche über einen Kauf des Oberhofer Traditionshauses bestätigt. Der jetzige Betreiber des Panorama-Hotels, die H-Hotels-Gruppe, hat den möglichen Verkauf weder bestätigt noch dementiert.