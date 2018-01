Lokalmatador Erik Lesser hat seinen Start für den Wettkampf (14:15 Uhr) wegen eines Infekts abgesagt. Auch am Samstag bei der Verfolgung wird der Frankenhainer nicht starten. Noch ist fraglich, ob er Sonntag in der Staffel starten kann. Einen Ersatz für Lesser gibt es nicht. Lesser hatte mit zwei dritten Plätzen für die bisher einzigen deutschen Podestplätze in dieser Saison gesorgt. Die deutschen Hoffnungen ruhen deshalb vor allem auf Massenstart-Weltmeister Simon Schempp, Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Auch Johannes Kühn und Roman Rees wollen sich fünf Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang zeigen.

Indes hat der erste Wettkampftag beim Biathlon-Weltcup am Donnerstag hat für volle Parkplätze in Oberhof gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, waren die Parkplätze in Oberhof fast zu 100 Prozent ausgelastet. Die An- und Abreise sei trotzdem ohne Probleme verlaufen. Weil für die folgenden Wettkampftage deutlich mehr Besucher erwartet werden, rät die Polizei den Fans dringend, die Pendelbusse ab Zella-Mehlis oder Steinbach-Hallenberg zu nutzen. Nur so könne eine rechtzeitige Anreise zu den Rennen sichergestellt werden, sagte die Polizeisprecherin.

Wie der Veranstalter mitteilte, können Besucher ihr Auto auf dem Parkplatz in der Nähe der Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis abstellen. Dort gebe es bis zu 1.000 Parkplätze. Die Besucher gelangen von dort mit Pendelbussen direkt bis zur Skiarena am Grenzadler. Auch in Steinbach-Hallenberg stehen laut Veranstalter bis zu 1.000 Parkplätze bereit. Auch von dort fahren Pendelbusse. In Oberhof sind die Parkmöglichkeiten für Besucher begrenzt. In der Stadt stehen insgesamt rund 2.000 Parkplätze zur Verfügung. Am zweiten Wettkampftag werden erneut mehr als 10.000 Fans in der Ski-Arena und an der Strecke erwartet. Restkarten gibt es noch an den Tageskassen zu kaufen.