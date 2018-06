Polizeianwärter in Meiningen vereidigt

Auch 71 Polizistinnen wurden am Sonnabend in Meiningen vereidigt.

Im Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen haben am Sonnabend 329 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihren Eid auf das Grundgesetz abgelegt. Darunter waren 71 Frauen. Nach ihrer Ausbildung werden sie ausschließlich in Thüringen eingesetzt. Während der Veranstaltung wurde außerdem ein Kooperationsvertrag zwischen der Schule und dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma unterzeichnet.

Dem Thema Flüchtlinge und Migration werde in der Polizeiausbildung mehr Aufmerksamkeit gewidmet, sagte Thüringens Innenminister Georg Meier MDR THÜRINGEN. Wenn künftig in Deutschland mehr Polizisten eingestellt werden sollen, spiele das Ausbildungszentrum in Meiningen eine sehr wichtige Rolle. Schon jetzt würden 60 Anwärter mehr als geplant ausgebildet, sagte der Minister weiter. Das Bildungszentrum könnte deshalb in naher Zukunft an seine Kapazitätsgrenzen stoßen und ein weiterer Ausbau sei deshalb nicht ausgeschlossen.