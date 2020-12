Nach Unruhen in der Justizvollzugsanstalt in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ermittelt die Kriminalpolizei wegen Gefangenenmeuterei gegen rund 40 Häftlinge. Derzeit werden unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Den Angaben zufolge hatten Dutzende Gefangene am Dienstagabend die Anweisungen der Wärter missachtet.

Gefangene randalieren in Thüringer JVA

So sollen sich zehn Insassen geweigert haben, nach einem Hofgang in ihre Zellen zurückzukehren, und randaliert haben. Auch im Gebäude sollen etwa 30 Insassen auf verschiedenen Stationen für Unruhe gesorgt haben. In einer Zelle brannte es. Fünf Insassen wurden durch Rauchgas oder Pfefferspray leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zu den Gründen ist bisher noch nichts bekannt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bildrechte: MDR/News 5/Steffen Ittig

Großaufgebot der Polizei im Gefängnis

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort, mindestens 20 Einsatzwagen wurden gezählt. Gegen 20.45 Uhr stürmten Dutzende Polizisten in voller Schutzausrüstung das Gefängnis. Gegen 22 Uhr war die Lage laut Polizei wieder unter Kontrolle. Der Thüringer Justizminister Dirk Adams (Grüne) lobte die Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.