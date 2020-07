Die Bundespolizei geht seit Mittwochmorgen in fünf Bundesländern gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser und Urkundenfälscher vor.

In Thüringen sind die Beamten laut einem Sprecher der Bundespolizei in Meiningen im Einsatz. Außerdem gibt es Razzien in Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.