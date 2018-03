Rund 3.000 Menschen haben heute in Fambach im Kreis Schmalkalden-Meiningen gegen die geplante Stromtrasse "Südlink" demonstriert. Während der rund einstündigen Kundgebung haben sich verschiedene Kommunal- und Landespolitiker gegen die Erdkabelleitung in ihrer Region ausgesprochen.

So appellierte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünne) an die neue Bundesregierung, die Entscheidung der Bundesnetzagentur zum Trassenverlauf noch einmal zu überprüfen. Mehrere Redner forderten, die Belastung der Energiewende gleichmäßig zu verteilen. Die Kundgebung soll nur der Auftakt für eine Reihe weiterer Demonstrationen und Aktionen gegen den Trassenverlauf während der kommenden Monate sein. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle.

Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Der Südlink sind eigentlich zwei geplante Leitungen, die weitgehend parallel verlaufen, aber unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte haben. Startpunkte sind Wilster 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg und das unweit gelegene Brunsbüttel an der Unterelbe, Endpunkte Grafenrheinfeld bei Schweinfurt in Unterfranken und Großgartach im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Das Projekt wird von den Unternehmen Tennet und TransnetBW geplant.