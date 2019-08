Das öffentliche Interesse an diesem Verfahren ist inzwischen groß. Fast 100 Zuschauer verfolgten am Dienstag den Prozess. Während der Vernehmung des heute achtjährigen Mädchens mussten alle den Saal verlassen. Auch der Angeklagte. Das Kind hatte Angst, in seiner Gegenwart befragt zu werden, hieß es zur Begründung.