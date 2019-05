In einem Prozess um Vorwürfe wegen Menschenhandels und Kindesmissbrauchs hat sich ein angeklagtes Ehepaar zum Verfahrensauftakt nicht geäußert. Der Prozessbeginn am Landgericht Meiningen zog am Dienstag viele Zuschauer an. Hintergrund ist der Fall einer Zwillingsmutter, die im vergangenen Herbst mitsamt ihrer Babys zeitweise als verschwunden galt.