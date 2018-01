Bodo Ramelow will eine Bewerbung Oberhofs für die Weltmeisterschaften 2023 unterstützen. Das sagte er am Rande des Biathlon Weltcups. Die Gelder für die Investitionen seien im Doppelhaushalt 2018/19 eingeplant. Insgesamt sollen 15 Millionen Euro eingestellt werden. Geld, das dringend für den Umbau der Infrastruktur und die Modernisierung des Stadions benötigt wird.

Oberhof scheiterte aber an der Tatsache, dass das Stadion laut der Internationalen Biathlon-Union (IBU) nicht WM-tauglich sei. Die Bewerbung für eine Weltmeisterschaft 2021 wurde zurückgezogen, weil im gleichen Jahr die Nordische-Ski-WM in Oberstdorf stattfindet. Jetzt will die Stadt erneut Anlauf für die Austragungsrechte nehmen.

