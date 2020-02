Es ist ein normaler Tag in Benshausen im Thüringer Wald. Der Ortsteil von Zella-Mehlis hat rund 2.500 Einwohner. Das Leben hier ist ruhiger, von dem Politbeben im Thüringer Landtag ist nicht sofort was zu spüren, Erfurt ist für viele weit weg. Die Meinungen zum Thema Ministerpräsidentenwahl sind sehr verschieden. Einige hier finden die ganze Debatte übertrieben. Wenn eine demokratische Partei wie die AfD eine andere demokratische Partei wähle, so sagen manche, sei daran nichts auszusetzen. Sie können den Aufruhr in der Bundespolitik nicht nachvollziehen. Eine andere Frau vor einem Einkaufsmarkt meint: "Also ich seh das so, dass der Mann ja nichts dafür kann, wer ihn gewählt hat und zurücktreten finde ich Quatsch."