"Danke für Ihr Vertrauen - und hui, das war ja was, ich kann es noch nicht einordnen", sagte ein sichtlich bewegter Tobias Schüfer nach seiner Wahl. Was war passiert? - Das Wahlsystem verlangt eine Zwei-Drittel-Mehrheit, und die bekam keiner der beiden Kandidaten im ersten Wahlgang. Weder Tobias Schüfer, Pfarrer aus Erfurt. Noch Jacqueline Barraud-Volk, Pfarrerin aus Marktbreit in Franken.

Dass es mehrere Wahlgänge geben würde, war keine Überraschung. Davon gingen viele der 75 Kirchenparlamentarier aus. Beide Kandidaten seien gut, hieß es auf den Gängen des Landeskirchenamtes in Erfurt, wo die Synode stattfindet. Beide hätten unterschiedliche Konzepte, beiden würden für ihre Ideen brennen. Sich zu entscheiden sei nicht einfach.

Präses muss einige Synodale um Ruhe bitten

Drei Wahlgänge waren notwendig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dem Reglement zufolge scheidet in diesem Wahlgang der Kandidat mit den wenigsten Stimmen aus. Es war Jacqueline Barraud-Volk deutlich anzusehen, dass ihr das Votum wehtat. Zumal einige - wenige - Synodale ihre Niederlage mit lautem Applaus quittierten. Ein Verhalten, auf das der Präses sofort reagierte. Er bitte darum, von diesen Bekundungen Abstand zu nehmen. "Wir sind noch im Wahlverfahren, das erachte ich nicht für angemessen", sagte Präses Dieter Lomberg.

Langer Applaus für Gegenkandidatin Barraud-Volk

Im dritten Wahlgang erreichte der einzige Kandidat, Schüfer, die nötige Zweidrittel-Mehrheit. Jacqueline Barraud-Volk gratulierte Tobias Schüfer herzlich. Das halbe Jahr, in dem sie sich bei der EKM vorgestellt habe, nannte sie eine Horizonterweiterung. Sie nehme es nun so wie es sei und fahre nach Franken zurück, so die Theologin. Die Kirchenparlamentarier verabschiedeten sie mit langem Applaus.

Hintergrund Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat etwa 700.000 Mitglieder in Thüringen, Sachsen-Anhalt und kleinen Teilen Sachsens und Brandenburgs.



Die Synode stellt eine Art Kirchenparlament dar. Die Landessynode der EKM hat am Freitag einen neuen Regionalbischof für den Propstsprengel Meiningen-Suhl gewählt. Wahlberechtigt waren etwa 80 Mitglieder der Synode, die sogenannten Synodale.

Der neue Regionalbischof von Meiningen-Suhl kündigte an, die Gespräche der letzten Monate weiterführen zu wollen, um Kirche neu zu gestalten. Die Stelle war seit März unbesetzt, die ehemalige Regionalbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt ist jetzt Landesbischöfin der Nordkirche.