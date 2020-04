Lieber hat sie die Mistgabel in der Hand als bei lästiger Büroarbeit vor dem Computer zu sitzen. Ihr Handy hat sie vor Corona vor allem zum Telefonieren genutzt, vielleicht auch mal einen Schnappschuss. Heute dreht Constanze Flemming mit ihrem Smartphone nicht nur Videos. Sie schneidet und vertont sie auch. "Am Anfang hab ich ganz viele Videos gelöscht, weil sie einfach nix waren", lacht sie. Ihre Reitschüler haben ihr am Telefon ganz viele Tipps gegeben, inzwischen fühlt sie sich etwas sicherer. Der Vater einer Reitschülerin hat außerdem geholfen, die Online-Plattform aufzubauen. Über Anleitungsvideos im Netz hat sie sich langsam herangetastet.