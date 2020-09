In Oberhof werden in der kommenden Wintersaison zwei Rennrodel-Weltcups ausgetragen. Wie ein Sprecher des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes (TSBV) MDR THÜRINGEN bestätigte, finden beide Weltcups ohne Zuschauer statt. Geplant sind die Wettkämpfe vom 11. bis 13. Dezember und vom 15. bis 17. Januar.

Ursprünglich war wie in den vergangenen Jahren nur ein Weltcup in Oberhof geplant. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Internationale Rennrodelverband allerdings bereits die für Februar geplante WM in Kanada abgesagt. Aufgrund der Geister-Weltcups rechnet der Thüringer Schlitten- und Bobsportverband mit hohen Einnahmeverlusten. Zuerst hatte das Onlineportal inSüdthüringen.de darüber berichtet.