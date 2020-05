Der Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 wird in dieser Woche immer abends gesperrt. Wie ein Sprecher des Landesamts für Bau und Verkehr mitteilte, wird die Technik gewartet. Außerdem steht die jährliche Tunnelwäsche an. Deswegen muss am Montag- und Dienstagabend die Röhre in Fahrtrichtung Sangerhausen voll gesperrt werden. In den folgenden beiden Nächten ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Schweinfurt dran. Die Sperrung dauert jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Autofahrer müssen die Autobahn an den Abfahrten Oberhof oder Gräfenroda verlassen.