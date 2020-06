Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen sich Fahrer im Rennsteigtunnel seit Montagabend auf Einschränkungen einstellen. Nach Angaben des Landesamts für Bau und Verkehr bleibt der Tunnel in Richtung Sangerhausen bis zum Samstag, 4. Juli, jeweils zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt. Tagsüber geht es einspurig an der Baustelle vorbei.

Ab Montag, 6. Juli, werden dann Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Röhre in Richtung Süden durchgeführt. Dazu wird der Tunnel in Richtung Schweinfurt bis 11. Juli ebenfalls von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Am Tag wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.