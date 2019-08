Fünf Jahre Sternenpark Sternschnuppen in der Rhön bewundern

Gerade jetzt im August stehen für Nachtschwärmer die Chancen gut, dass sich zahlreiche Sternschnuppen am Himmel zeigen. Aber wo kann man überhaupt noch ungestört in die Sterne gucken? Oft ist das ja gar nicht so einfach. Mal ist es zu bewölkt oder in der Stadt ist es sowieso viel zu hell. Anders ist das im Sternenpark im Unesco-Biosphärenreservat Rhön.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK von Tino Geist