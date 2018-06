Wasserschaden im Klinikum Meiningen

Im Klinikum Meiningen hat es in der Nacht zum Sonnabend einen Wasserschaden gegeben. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilte, brach kurz nach Mitternacht im 3. Stock ein Rohr. Das Wasser lief in Patientenzimmer daneben und darunter. Das Krankenhauspersonal verlegte zusammen mit der Feuerwehr vier Patienten, darunter zwei von der Intensivstation. Eine gesundheitliche Gefahr für die Patienten habe nicht bestanden, betonte die Sprecherin. Die Feuerwehr half beim Aufräumen, so dass der Klinik seit 6 Uhr wieder normal läuft. Zum Sachschaden konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen. Das Krankenhaus wird vom Gesundheitskonzern Helios betrieben.

Feuerwehrfahrzeuge vor dem Klinikum Meiningen. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig