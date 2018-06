Schanzenweihe in Steinbach-Hallenberg

Die neue Hightech-Matte besteht aus einem neuartigen Polyestergewebe, darunter eine Art Baumwollflies. Das saugt überschüssige Flüssigkeit auf, so dass auch nach einem Regenschauer gleich weitertrainiert werden kann. In dem grobmaschigen Gewebe bleibt auch Schnee hängen. So ist es nicht mehr nötig, beim Umstellen auf den Winterbetrieb Netze anzubringen, sagte Stützpunkt- und Landestrainer Knut Klinzing MDR THÜRINGEN. Bildrechte: MDR/Heinz Diller