In der Schmalkaldener Ziegengasse schlummern verborgene Schätze. In die einstige Videothek, die heute keiner mehr braucht, ist ein Teil der Peter Sodann Büchersammlung eingezogen. Der Schauspieler aus Sachsen konnte es zur Wende nicht ertragen, als lasterweise DDR-Bücher auf dem Müll gelandet sind oder schlimmer noch verbrannt wurden. "Wenn Ihr das macht, könnt Ihr auch Eurer Gehirn auf den Müll werfen", erinnert sich Sodann - hat er damals den Lasterfahrern zugerufen.

Sodann will DDR-Literatur retten

Sodann setzte sich in den Kopf, die DDR-Literatur zu retten. Seither sammelt er Bücher, die zwischen 1945 und 1989 in der DDR verlegt worden sind. Manche nutzten das auch aus und entrümpelten mal eben ihren Bücherschrank. Ganze Bibliotheken luden im sächsischen Staucha ihr ausgemustertes Inventar ab. Rund drei Millionen Bücher sind so zusammengekommen. Ein Großteil davon ist noch nicht sortiert und stapelt sich bis unter die Decke.

Bücher über Bücher

Peter Sodann mit dem Schmalkaldener Bürgermeister Thomas Kaminski (parteilos) Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Im letzten Jahr wuchs dem Schauspier dann die Sache langsam über den Kopf. Als ihm zu guter Letzt in Sachsen noch ein Depot gekündigt wurde, kam es zu dem Hilferuf. Hannes Hofmann ist in Schmalkalden geboren, lebt in Berlin und hat dort lange Jahre als Journalist gearbeitet. Er kennt Hinz und Kunz und so kam der Kontakt zwischen Sodann und der Südthüringer Stadt zustande. "Ich bin dann nach Staucha gefahren und habe mir das mal angeschaut. Ich war ehrlichgesagt entsetzt über die Dimensionen - Bücher nur Bücher.", erinnert sich der Bürgermeister Thomas Kaminski. Er gab schließlich das OK dafür, ein paar Bände nach Schmalkalden zu holen. Als dann der 40-Tonner auf dem Marktplatz stand, da wurde auch dem Bürgermeister leicht schummrig.

Arbeit bis mindestens Dezember

Martina Bogen-Wendt aus dem Kulturamt schätzt, dass zwischen 60.000 und 80.000 Bücher in Schmalkalden angekommen sind. "Wir fangen jetzt erst mal an, zu sortieren. Belletristik bekommt einen roten Punkt, Kinder- und Jugendliteratur einen gelben und Sachbücher einen grünen aufgeklebt. Auch Zeitschriften und Magazine werden gesammelt. Bogen-Wendt schätzt, dass die ehrenamtlichen Sortierer noch bis mindestens Dezember zu tun haben. Manche Bücher sind so zerfleddert, dass sie tatsächlich im Müll landen, manche sind deutlich jünger. Auch ein Bofrost-Katalog war dabei. Manchmal machen auch die Lesezeichen Freude. Zum Beispiel eine Friseurrechnung der PGH Glück auf Sangerhausen. Für 13 Mark 55 Pfennige gab es damals einen Damenhaarschnitt inklusive Dauerwelle und Augenbrauenfärben. Auch unter der Sammler-Masse: eine Friseurrechnung des PGH Glück auf Sangerhausen. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Zum Bücher sortieren, darf jeder kommen