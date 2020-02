In den Höhenlagen des Thüringer Waldes sind seit Montagnacht bis zu elf Zentimeter Schnee gefallen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in der kommenden Nacht weiter schneien und der Schnee bis mindestens Mittwoch liegen bleiben. Im Tiefland dagegen sei mit Nässe zu rechnen.

Wie ein Sprecher vom Regionalverbund Thüringer Wald sagte, sorgt der Schneefall zumindest für winterliche Atmosphäre. Langlauf sei aber weiterhin nur in der Skisporthalle in Oberhof möglich. In Steinach und in Heubach (beide Kreis Sonneberg) sind die Skilifte geöffnet. Nach Angaben des DWD werden in bergigen Regionen für die nächsten drei Tage maximal fünf Grad erwartet, im Tiefland sind es sechs Grad.