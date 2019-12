Langlauf ist demnach auf den Strecken Alte Rollerbahn 1 und 2 am Grenzadler in Oberhof möglich. Gerodelt werden kann an der alten Golfwiese in Oberhof. Abfahrt-Ski ist ab Samstag in der Skiarena Silbersattel in Steinach möglich. Ab 9.30 Uhr öffnen dort erstmals die Lifte.