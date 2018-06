Schmalkalden-Meiningen: Schüler nach Messerattacke in Schwarza schwer verletzt

In Schwarza im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat ein 15-jähriger Schüler einen 17 Jahre alten Mitschüler mit einem Messer in den Bauch gestochen und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es schon am Freitag während der Mittagspause in einer Schule zu der Attacke. Grund war demnach ein Streit zwischen den beiden Schülern, der bis zur körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Möglicherweise habe der Jüngere auch in Notwehr das Messer gezogen und einmal in Richtung des älteren Schülers zugestochen.