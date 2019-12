Untermaßfeld: Ermittlungen gegen Sicherheitsfirma teilweise eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Meiningen hatte nach eigenen Angaben gegen Angehörige der Untermaßfelder Sicherheitsfirma wegen Amtsanmaßung ermittelt . Die selbsternannten Bahnschützer sollen in Themar in ihrer polizeiähnlichen Montur mehrere Personen illegal kontrolliert haben. Ein Sprecher der Behörde teilte MDR THÜRINGEN dazu mit: "Umfangreiche Ermittlungen" hätten nicht dazu geführt, dass "die Beschuldigten von Zeugen als handelnde Personen identifiziert werden und wiedererkannt werden konnten". Deswegen stellte die Staatsanwaltschaft Meiningen dieses Ermittlungsverfahren im vergangenen November ein. Das Unternehmen selbst hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Unternehmer Roland B., der teilweise auch unter den Namen Dominik W. oder Roland W. auftritt. Der 38-Jährige steht in Verbindung mit Firmen, die in der Vergangenheit für Sicherheitsdienste an Gleis-Baustellen der Deutschen Bahn zuständig waren. In Untermaßfeld befinden sich die Niederlassung sowie der Hauptsitz zweier Firmen, für die B. als Prokurist tätig ist und als Geschäftsführer tätig war. In allen Liegenschaften der Deutschen Bahn haben die Mitarbeiter dieser Firmen längst Hausverbot.