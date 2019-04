Der Rennsteigtunnel der Autobahn 71 wird Dienstag- und Mittwochnacht wegen Wartungsarbeiten jeweils in eine Richtung gesperrt. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Bau und Verkehr sagte, werden in den nächsten vier Tagen Verschleißteile in der Lüftungsanlage ausgetauscht. Ab Dienstagabend 19 Uhr wird die Tunnelröhre in Richtung Erfurt/Sangerhausen für den Verkehr gesperrt.