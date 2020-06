Die zwei neuen Storchenbabys aus dem Horst in Walldorf (Kreis Schmalkalden-Meiningen) sind nach den bekannten Virologen Christian Drosten und Alexander Kekulé benannt worden.

Wie Wigbert Schorcht vom Walldorfer Gemeindekirchenrat MDR THÜRINGEN sagte, waren die Mitglieder des Gemeindekirchenrats in Walldorf auf diese Idee gekommen. Mit der außergewöhnlichen Namensgebung soll an das Corona-Ausnahmejahr 2020 erinnert werden.

Falls sich in den nächsten Jahren herausstellt, dass die zwei Jungstörche doch weiblich sein sollten, würden sie auf Christiane und Alexandra umgetauft. Auf dem Dach der Kirchenburg in Walldorf an der Werra brütet das Storchen-Elternpaar bereits seit 2016.