Nach der Explosion des Lkw-Tanks mit Essensresten in Schwallungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist die betroffene Straße wieder frei. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, sind die Essensreste beseitigt und die Straße am späten Dienstagabend wieder freigegeben worden. Trotzdem ist die Geschwindigkeit in dem Bereich auf 30 km/h reduziert worden, weil die Straße durch die Fette und Öle noch rutschig ist.