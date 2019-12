Suedlink soll eine von drei großen Stromautobahnen in Deutschland werden. Die Leitung wird knapp 700 Kilometer lang sein und Gleichstrom transportieren. Mit dem Umstieg auf Ökostrom wird immer mehr Energie dezentral gewonnen. Also nicht mehr in wenigen großen Kraftwerken, sondern in vielen kleinen Wind-, Wasser-, uns Solaranlagen. Die neuen Trassen sollen zum Beispiel Windstrom aus Nord- nach Süddeutschland transportieren.