Landesfest Thüringentag in Schmalkalden auf 2023 verschoben

Der Thüringentag in Schmalkalden wird nicht wie ursprünglich geplant im kommenden Jahr stattfinden. Stattdessen soll das Landesfest erst zwei Jahre später im Jahr 2023 ausgerichtet werden. Das gab Regierungssprecher Falk Neubert am Dienstag in Erfurt bekannt. Schmalkaldens Bürgermeister habe um die Verschiebung gebeten, sagte Neubert.