Björn Schneider aus Rotterode im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist unser Thüringer des Monats Februar. Weil er sich in seiner knappen Freizeit fast jede Minute um die Waldwege in der Umgebung seines zur Stadt Steinbach-Hallenberg gehörenden Heimatortes kümmert, haben ihn MDR THÜRINGEN und die Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet.

Immer aktiv als sportlicher Naturmensch

Björn Schneider liebt die Natur, mag seine Heimat und ist geschickt im Umgang mit Holz. "Mein Opa war Tischler, da habe ich das schon mit auf den Weg gekriegt und seitdem bin ich, wenn es um Holz geht, Feuer und Flamme", erzählt der hoch gewachsene frühere Leistungssportler mit leuchtenden Augen. Es liege ihm am Herzen, für die Region etwas zu machen, sagt der 35-Jährige. Dabei ist er rund die Hälfte des Jahres beruflich unterwegs: Als Skitechniker betreut er das Schweizer Skisprung-Nationalteam um den früheren Weltmeister und viermaligen Olympiasieger Simon Amman. Björn Schneider arbeitet als Skitechniker für das Schweizer Skisprung-Nationalteam. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Wuchernde Brombeerbüsche, morsche Äste an Bäumen über den Waldwegen und herumliegendes Totholz sind sozusagen das Tagesgeschäft für Björn Schneider im heimatlichen Rotterode, wenn er auf seinen Touren zur ehrenamtlichen Waldverschönerung ist. Oft sind das auch gemeinsame Ausflüge mit Ehefrau Anna, den Kindern Zoe und Ole und dem Border Collie, der zur Familie gehört. Alle sind gern in der Natur und die Teleskop-Säge ist dann meist mit dabei. "Wir versuchen das zu verbinden und die Zeit, in der er sich engagiert, trotzdem mit der Familie zu verbringen", sagt Anna Schneider. Bei Ausflügen im Wald verbindet Björn Schneider Ehrenamt und Familienleben. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Das Herzensprojekt im heimatlichen Moosbachtal

Als ihr "zweites Wohnzimmer" bezeichnen die Einwohner von Rotterode gern das idyllisch gelegene Moosbachtal, das im Norden des Ortes Richtung Rennsteig führt. Am Eingang zum Tal steht das Haus der Familie Schneider und hier hat unser Thüringer des Monats sein Herzensprojekt verwirklicht. Es ist der "Brückchen-Weg". Den knapp einen Kilometer langen Rundweg hat es vorher so nicht gegeben. Auf der östlichen Talseite hat Björn Schneider den Weg neu angelegt, einen Übergang, Bänke und Wegweiser aus Holz gebaut und aufgestellt. Das Wichtigste ist am oberen Wendepunkt eine stabile Holzbrücke mit Geländer, auf der der dort schon recht breite Moosbach sicher überquert werden kann. Nachbar Björn Luck hat bei den schwierigen Arbeiten mit seiner mobilen Technik geholfen.

"Der Weg ist ein Hingucker", sagt Björn Schneider, und: "Die Freude der Menschen, die das nutzen, spornt mich an." Der Rundweg soll zum Spazierengehen einladen, die Älteren, die Leute die mit ihren Hunden Gassi gehen oder diejenigen, die einen Ausgleich nach ihrer Arbeit suchen, um sich dort zu erholen und den Weg durch die Natur am Wasser und möglichst bei Sonnenschein genießen können. Im Moosbachtal kümmert sich Schneider um die Wanderwege. Er hat mit dem "Brückchen-Weg" sogar einen ganz neuen Weg angelegt. Bildrechte: MDR/David Dienemann

Nächstes großes Projekt für die Jüngsten im Ort

Auch wenn die Winter-Saison mit den Schweizer Skispringern noch nicht zu Ende ist, denkt Björn Schneider schon an den Sommer im Moosbachtal von Rotterode. Denn das Spielen am Bach ist auch bei den Mädchen und Jungen vom Waldkindergarten beliebt, in den auch sein Sohn Ole geht. Damit das künftig noch etwas besser möglich ist, hat der 35-Jährige schon wieder große Pläne. Am Brückchen oben im Tal will er noch eine hölzerne Treppe mit Geländer bauen, damit die Kinder "sauberen Fußes ins Wasser und wieder heraus kommen". Und dazu noch eine schicke Bank, auf der sie sich umziehen und Sachen ablegen können, die beim Spielen im Wasser nicht benötigt werden.