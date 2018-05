Schmalkalden-Meiningen: Großinvestition am Thüringer Tor geplatzt

Noch Ende vergangenen Jahres interessierten sich eine Papierfabrik und ein Logistikunternehmen für große Flächen des ITT. Sie wollten dort insgesamt 3.250 Arbeitsplätze schaffen. Die Papierfabrik wird nun in Sachsen-Anhalt gebaut. In diesem Fall scheiterte eine Ansiedlung an der nicht ausreichenden Strommenge im Industriegebiet. Warum der Logistiker trotz nahem Autobahnanschluss und günstigem Quadratmeterpreis nicht baut, bleibt unklar.

Da ist noch Platz. Bildrechte: Landratsamt Schmalkalden-Meiningen