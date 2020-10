In Meiningen ist am Mittwoch ein 22 Jahre alter Kurierfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Pakettransporter war am Mittag am Ortsausgang in Richtung Walldorf von der Straße abgekommen, in einen Straßengraben geraten und dann gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde in der Fahrerkabine stark eingeklemmt.