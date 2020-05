Urlaub in Schmalkalden könnte in diesem Jahr eine gelungene Alternative sein. Fernreisen sind wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres nicht möglich, Reisebeschränkungen wurden bis Mitte Juni verlängert. Deshalb könnte der Urlaub im eigenen Land einen Boom erleben. Auf diese Welle will Schmalkalden vorbereitet sein.

Bei Jutta Witt kommt die Aktion richtig gut an. Das blaue Hygienesiegel hat sie schon an der Eingangstür ihrer kleinen Pension angebracht. Seit inzwischen zwölf Jahren betreibt sie mit ihrem Ehemann Ralf ihr Gästehaus Susanne. Am Tresen steht ein kleines Tischchen mit Desinfektionsmittel und Einweghandschuhen bereit, die Gäste werden per Schild darauf hingewiesen, Abstand zu halten.