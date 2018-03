Laut Uth hatte der Wind die Bäume in einem ungünstigen Zustand erwischt. Nach Schneefällen gab es in den vergangenen Tagen Tauwetter, dann Frost. Dieser ließ den Schnee in den Baumkronen gefrieren, die dadurch bis zu einer halben Tonne Last zu tragen hatten. Da reichen laut Uth schon mittlere Windstärken aus, um Bäume umstürzen zu lassen. Laut MDR-Wetterstudio gab es in der Region in der Nacht zum Sonntag Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Bildrechte: Sebastian Keybe