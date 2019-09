Ab Freitag ist der Meininger Bahnhof dann komplett gesperrt - und zwar bis 30. November. In dieser Zeit werden 14 Weichen und mehrere Gleise inklusive des Unterbaus erneuert. Außerdem sollen drei Stellwerke abgerissen und ein neues elektronisches Stellwerk in Meiningen in Betrieb genommen werden.

Reisende auf Verbindungen über Meiningen müssen in dieser Zeit einen Teil ihrer Fahrt in Bussen zurücklegen. Die Fahrzeiten verlängern sich dadurch. Die Südthüringenbahn-Linie Erfurt-Meiningen beginnt und endet in dieser Zeit in Grimmenthal, von dort aus geht es auf der Straße weiter. Die Bahnverbindung von Meiningen ins fränkische Schweinfurt wird in der Bauzeit nur von und nach Bad Neustadt in Franken geführt - von dort geht es mit Bussen von und nach Meiningen weiter.