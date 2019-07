Auch auf der A71 in Südthüringen sorgte Starkregen für Unfälle. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, kollidierte zwischen Meiningen und Rentwertshausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ein Auto mit einem Transporter. Das kleinere Fahrzeug schoss dabei hinter die Leitplanke. An dem Wagen entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.

Auch an der Landesgrenze zu Bayern führte Aquaplaning auf der A71 zu einem Unfall. In Höhe der Abfahrt Mellrichstadt kam ein Mann mit einem Sportwagen ins Schleudern und stieß gegen die Betonbegrenzung. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn musste für kurze Zeit gesperrt werden. In der Abfahrt Oberhof/Zella-Mehlis kam es durch den starken Regen kurzzeitig zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr reinigte einen verstopften Abfluss.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntagnachmittag vor starken Gewittern in Südthüringen gewarnt. Im oberen Werratal fielen teilweise bis zu 25 Meter Regen pro Quadratmeter. Am Montag sei westlich der Saale - beispielsweise im Thüringer Becken und im Eichsfeld - erneut Regen möglich, so der diensthabende DWD-Meteorologe. Es gehe allerdings nur um einen bis drei Liter pro Quadratmeter.