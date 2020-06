Bei einem Unfall in Thüringen ist am Mittwochabend ein 49-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war der Autofahrer auf der B19 zwischen Walldorf und Wasungen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) von der Straße abgekommen.

Auf der B19 in Thüringen hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Bildrechte: MDR/News5