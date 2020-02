Auf den Südthüringer Autobahnen hat es am Mittwochmorgen mehrere Unfälle gegeben. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, wurde auf der A71 ein Mensch verletzt. Zwischen Meiningen-Süd und Meiningen-Nord war ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Der Rennsteigtunnel musste am Morgen nach einem Unfall in Fahrtrichtung Sangerhausen vorübergehend gesperrt werden.