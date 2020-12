Die Unruhen in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen am Dienstag sind nach einem verweigerten Krankenhausbesuch angestiftet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Haupttäter seiner Ansicht nach nicht ausreichend medizinisch versorgt. Er bestand auf einer Untersuchung im Krankenhaus, was der Anstaltsarzt ablehnte.