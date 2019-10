Rennsteig-GmbH-Geschäftsführer Sascha Zmiskol kann den Extrazoll nicht einfach an seine Kunden in den Vereinigten Staaten weiterreichen. "Wir sind kein Monopolist, es gibt immer Alternativprodukte. Und außerdem haben wir langjährige Handelspartner mit denen können wir nicht so hemdsärmelig umgehen", sagt Zmiskol.

Fertigungsmaschinen bei Rennsteig Werkzeuge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Also wird das Unternehmen die Zusatzkosten selbst tragen müssen, wobei die USA nur ein Absatzmarkt für das Südthüringer Unternehmen sind. "Das Geld, das wir in den USA nicht verdienen, können wir nicht in Arbeitsplätze, nicht in Investitionen oder unsere Mitarbeiter investieren", so Zmiskol. Die Produktion ins Ausland außerhalb der EU zu verlagern, komme jedenfalls absolut nicht in Frage. Rennsteig Werkzeuge GmbH mit seinen 300 Mitarbeitern setzt jetzt auf die Bundespolitik, damit die Strafzölle schnell fallen.