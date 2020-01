Das Gebäude der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Meiningen ist am Montag geräumt worden. Das hat die Behörde am Vormittag bestätigt, ohne Details zu nennen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN war in dem Gebäude zuvor ein verdächtiges Päckchen eingegangen. Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr ist im Einsatz.

Archivbild: Gefahrgutzug der Feuerwehr im Einsatz - hier im Gewerbegebiet Thörey. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK