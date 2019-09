Vor fünf Jahren erwarb Tommy Frenck, früher Mitglied der NPD, jetzt Kreistagsabgeordneter für das Bündnis Zukunft Hildburghausen einen Gasthof in Kloster Veßra. Seitdem ist der "Goldene Löwe" ein Anlaufpunkt für die rechte Szene. Sein Versuch, die Immobilie auch formal in Besitz zu nehmen, ist bisher gescheitert. Die Verwaltungsgemeinschaft Feldstein hat von ihrem Vorkaufsrecht als Kommune Gebrauch gemacht und damit den Eintrag ins Grundbuch verhindert.

Die Gemeinde argumentiert mit dem Denkmalschutz. Der Gasthof selbst und eine Mauer auf dem Grundstück sind demnach in das Denkmalbuch eingetragen. Außerdem liegt das Areal auf dem Gebiet einer Erhaltungssatzung. Die allerdings wurde erst 2015 beschlossen. Die Gemeinde hat zudem konkrete Pläne für die Immobilie. Man strebe eine Nutzung an, "die in einem engen Bezug zum angrenzenden Hennebergischen Museum Kloster Veßra stehe".