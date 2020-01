Am Volkshausplatz sind die Verhandlungen schließlich gescheitert. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

"Hier war für uns eine rote Linie, die wir nicht überschreiten konnten", sagt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD). Er sei zwar enttäuscht, dass die Verhandlungen mit Ehrhardt am Ende gescheitert sind. Aber, sagt Giesder: "Die Stadt ist gut beraten, solche 'wichtigen Flächen' nicht aus der Hand zu geben". Auch die Stadt hat ein Interesse, künftig über die Höhe der Parkgebühren in Meiningen entscheiden zu können.



Ehrhardt kann die Sorgen der Stadträte nicht so ganz nachvollziehen. Klar wären auf der Fläche E-Ladesäulen entstanden, aber der größte Teil des Volkshausplatzes wäre weiter öffentlicher Parkplatz geblieben. "Was ist daran so schlimm, wenn man für eine Tageskarte zwei Euro bezahlt?" Und dann wird der Unternehmer noch ein wenig deutlicher. "Meiningen kann doch nicht erwarten, dass ein Investor mehrere Millionen Euro in so ein Haus steckt, im Gegenzug wird er dann aber so sehr beschnitten, dass das wirtschaftliche Konzept nicht mehr passt."