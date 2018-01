Biathlon in Oberhof Tauwetter bringt Weltcup-Organisatoren ins Schwitzen

Am Oberhofer Grenzadler laufen die letzten Vorbereitungen für den Biathlon-Weltcup. Das Tauwetter um den Jahreswechsel hat jedoch dafür gesorgt, dass die Organisatoren noch einmal neuen Schnee auf die Strecke füllen müssen. Seit Dienstagmittag drehen die Top-Biathleten im Training ihre Runden auf der Weltcup-Strecke. Dort beginnnen am Donnerstag die Wettkämpfe.

Die Schnee-Kanonen in Oberhof liefen insgesamt 230 Stunden, um ausreichend Kunstschnee zu produzieren. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Wie Streckenchef Detlef Kotlinsky MDR THÜRINGEN sagte, sei insbesondere am Schießstand und auf den Sägespäne-Runden der Schnee in den vergangenen Tagen bis auf 10 Zentimeter Höhe abgetaut. Die Organisatoren müssten deshalb auf Schnee aus dem Schneedepot zurückgreifen. Dort liegen laut Kolinsky auch noch einige Reserven. Seine Sorge aber ist das Wetter. "Für Mittwoch sind Regen und wärmere Temperaturen angesagt. Da kommt noch einmal eine Menge Arbeit auf uns zu." Der Streckenchef erwartet, dass der Schießstand kurz vor Beginn des Sprint-Wettkampfes der Frauen am Donnerstag (12:30 Uhr) noch einmal mit Schnee aufgefüllt werden muss. Besonders problematisch sei der Streckenabschnitt zwischen Schießstand und Arena. Der im Wetterbericht angekündigte warme Wind würde dafür sorgen, dass dort eine relativ große Fläche Schnee wegtaut.