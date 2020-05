Der anonyme Hinweis hatte es in sich. Im März 2018 ging er bei der Bankenaufsicht BaFin in Bonn ein. Verfasst offenbar von zwei Managern, die schwere Vorwürfe gegen ihren Arbeitgeber, die Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen/Schmalkalden, erhoben hatten. Im Kern geht es um den Verdacht, dass sich eine Gruppe von Bankmanagern, Immobilienmaklern, Notaren und Rechtsanwälten seit Jahren aus dem Bankvermögen bediente.

Das Ganze, so der Vorwurf, unter dem Deckmantel völlig legaler Bankgeschäfte. Doch im Mai desselben Jahres wurden beide gefeuert. Frank S. ist einer der Mitarbeiter und klagt nun vor dem Arbeitsgericht in Eisenach gegen seinen Rauswurf. In dem Verfahren musste geklärt werden, ob diese Kündigung rechtmäßig war. Die VR-Bank argumentierte, dass bereits seit dem Sommer 2017 das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem späteren Ex-Mitarbeiter zerrüttet gewesen sei. Zur fristlosen Kündigung im Mai 2018 habe es faktisch keine Alternative gegeben.

An dieser Argumentation zeigte der Richter allerdings Zweifel. Ihm sei nicht klar, warum ein Manager für das erste Quartal 2018 30.000 Euro Bonus wegen guter Leistungen bekomme, wenn das Verhältnis bereits vorher kaputt gewesen sei. Damit steht die Frage im Raum: wurde S. gefeuert, weil er Missstände der Bankenaufsicht gemeldet hatte oder hat er sich mit der Anzeige bei der BaFin an seinem früheren Arbeitgeber rächen wollen?

Besonderer Schutz von Informanten

Beim Prozess in Eisenach spielte die Anzeige an die BaFin eine wichtige Rolle. Denn es musste geklärt werden, ob Frank S. der Status eines Informanten, eines sogenannten Whistleblowers, zuerkannt werden kann. Whistleblower sind Insider, die Missstände in Behörden oder Unternehmen öffentlich machen. Dabei geht es darum, ob ihre Informationen auch strafrechtliche Ermittlungen auslösen können.

Seit 2016 gibt es in der EU ein Gesetz zum Schutz solcher Informanten. Was im Falle Frank S. Auswirkung auf die Recht- oder Unrechtmäßigkeit der Kündigung haben könnte. Denn seine Informationen hatten mit dafür gesorgt, dass Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ihre Ermittlungen unter anderem gegen VR-Vorstandschef Stefan Siebert und weitere Topmanager aufgenommen hatten. Sie reichten auch aus, dass ein Gericht Durchsuchungsbeschlüsse ausstellte, mit denen im August 2018 deutschlandweit Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden waren. Seitdem läuft ein Verfahren bei der für Wirtschaftsstrafsachen zuständigen Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Ausgang bisher offen.

Haus verschwindet offenbar aus Bankvermögen

Frank S. ist Anfang 2013 in die VR-Bank eingestiegen. Er kümmerte sich um Beteiligungen der Bank an Kliniken und Kureinrichtungen. Später war er Geschäftsführer der Rennsteigbeteiligungsgesellschaft, die unter anderem für das millionenschwere Immobilienportfolio der Bank zuständig ist. Offenbar in dieser Zeit stolperte S. über ein Geschäft, dass Teil der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und LKA ist. Es geht um den Kauf von knapp 20 Häusern in Erfurt. Diese kaufte die Bank von der Erlanger Immobiliengesellschaft ZBI für einen zweistelligen Millionenbetrag. Doch nachdem der Deal abgewickelt war und die VR-Bank den vollen Preis bezahlt hatte, soll eines der Häuser plötzlich aus dem Vermögen der Bank verschwunden und im privaten Besitz von Bankchef Siebert wieder aufgetaucht sein.

Fakt ist: Siebert hat das fragliche Haus tatsächlich für eine Millionen Euro von der ZBI gekauft, das geht aus interne Verträgen hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegen. Sollte aber die Bank an die ZBI den vollen Preis inklusive der Siebert-Immobilie bezahlt haben, könnte der Verdacht der Veruntreuung von Bankvermögen bestehen. Was tausende von Genossenschaftsmitgliedern, die Anteile an der Bank haben, interessieren dürfte. Die VR-Bank selber bestreitet, dass es bei dem Immobiliendeal zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll.

Mitte Mai 2019 erklärte der Vorstand auf der Genossenschaftsversammlung, das eine eigene Revision und eine Prüfung der BaFin nichts Illegales zu Tage geförderte hätten. Auch im heutigen Verfahren verwiesen die VR-Bank-Anwälte auf die Gutachten, die diese Vorwürfe nicht bestätigen konnten. Die VR-Bank soll in dubiose Geschäfte verwickelt sein Bildrechte: dpa

Effenberg-Ausbildung Teil der Ermittlungen

Doch S. soll in seinem brisanten Whistleblower-Bericht noch eine andere Ungereimtheit zum Nachteil der Bank niedergeschrieben haben. Es geht um Ex-Fußballstar Stefan Effenberg. Im vergangenen Jahr verkündete die VR-Bank, dass Effenberg im Management der Bank Platz nehmen werde. Zuvor war bekannt geworden, dass der Ex-Nationalspieler aus München auf Kosten der Bank eine Ausbildung an einer renommierten Finanzmanager-Akademie gemacht hatte.