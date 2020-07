Bad Salzungen | Schmalkalden VR Bank zahlt Whistleblower fünfstellige Abfindung

Vor mehr als zwei Jahren wendete sich ein Manager der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden an die Bankenaufsicht Bafin. Der Whistleblower sprach über Unregelmäßigkeiten in dem Geldhaus und brachte so Ermittlungen ins Rollen. Der Mann selbst wurde entlassen, klagte aber dagegen. Nun gibt es eine Einigung.